В Microsoft сообщили, что более 40 организаций стали жертвами масштабной кибератаки

ТАСС, 18 декабря. Американская компания Microsoft определила, что в последние недели более 40 организаций подверглись масштабным кибератакам. Об этом говорится в заявлении президента компании Брэда Смита, опубликованном в пятницу.

"Пока продолжается расследование (а также сами кибератаки), Microsoft определила более 40 организаций, атаки на которых были наиболее целенаправленными и которые были подвергнуты опасности при помощи дополнительных продуманных методов. На этой неделе мы работаем над тем, чтобы уведомить эти организации об атаках", - говорится в тексте.

Отмечается, что 80% пострадавших структур находятся в США, однако жертвы атак были обнаружены и в других странах. Среди них Канада, Мексика, Бельгия, Испания, Великобритания, Израиль и ОАЭ. В компании уверены, что число атакованных организаций и стран продолжит расти.

В пресс-релизе подчеркивается, что пострадали организации из разных секторов. Наибольшее число подвергшихся хакерским атакам структур находится в IT-сфере (44%). Кроме того, оказались затронуты правительственные организации (18%), аналитические центры и НПО (18%), а также государственные подрядчики (9%).

О кибератаках

В понедельник агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Рейтер, взлому подверглись подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, это "позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что ответственность за нынешнюю масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы правительства США могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ.