Белый дом не будет заранее объявлять о каких-либо действиях в ответ на кибератаку на США

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Власти США не будут заранее объявлять о каких-либо действиях, которые они могут предпринять в ответ на нынешнюю масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы американского правительства. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн.

"Мы не будем предвосхищать какие-либо действия, которые мы можем предпринять для борьбы с нашими противниками, чтобы не предупреждать их заранее", - сказал он. По его словам, американские власти принимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия атаки. "[Роберт] О'Брайен, помощник президента США по национальной безопасности, проводит ежедневные встречи, если не по несколько раз в день, чтобы смягчить последствия любого инцидента и сделать так, чтобы наша страна была в безопасности", - отметил Моргенстерн.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что выявили серьезную атаку на компьютерные сети американского федерального правительства.

Информационное агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа работающих на Россию хакеров получила в результате кибератаки 13 декабря несанкционированный доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В самом МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и сети Министерств торговли и финансов США. Кроме того, согласно сведениям газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

В свою очередь глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в пятницу заявил, что ответственность за хакерскую атаку могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг в понедельник обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".