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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

United Airlines возобновит эксплуатацию Boeing 737 MAX 11 февраля

По данным CNBC, авиаперевозчик планирует совершать рейсы из аэропортов в Денвере и Хьюстоне

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines планирует возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 11 февраля 2021 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По его данным, авиаперевозчик планирует совершать рейсы Boeing 737 MAX из аэропортов в Денвере (штат Колорадо) и Хьюстоне (штат Техас). United Airlines станет второй авиакомпанией из США после American Airlines, которая снова поднимет в воздух самолеты этой серии.

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон 18 ноября подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. Авиакомпания American Airlines информировала о решении обслуживать по два полета в день этих лайнеров с пассажирами на борту по маршруту Майами - Даллас, начиная с 29 декабря и до 4 января 2021 года. Авиаперевозчик в дальнейшем планирует довести число таких рейсов до 36 в сутки.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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