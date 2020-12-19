Зеленский заявил о ликвидации задолженности по зарплатам бастующих шахтеров

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед бастующими на Украине шахтерами за октябрь и ноябрь погашена. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Эти деньги есть уже на шахтах. С этого понедельника мы начинаем выплаты за декабрь", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

Акции протеста работников урановых шахт на Украине начались на прошлой неделе. Более сотни сотрудников предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", к которому относятся урановые шахты Кировоградской области, 9 декабря собрались на митинг у здания офиса Зеленского в Киеве. Они требовали погасить долг по зарплате на сумму 143 млн гривен (более $5 млн), а также обеспечить постоянную работу структурных подразделений предприятия. В знак протеста шахтеры также блокировали автомобильное движение на трассах, соединяющих Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом и Кривым Рогом.

В минувшую среду в правительстве Украины, в профильном министерстве, а также в офисе президента состоялось совещание о ситуации на комбинате. После этого в Независимом профсоюзе шахтеров Украины сообщили о приостановке протеста, но подчеркнули, что готовы его возобновить и даже расширить в случае срыва выполнения требований горняков.