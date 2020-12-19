НКР ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 4-4,5% в 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) ожидает сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 4-4,5% в 2021 году, говорится в аналитическом материале организации.

"Дальнейшее движение ставки в 2021 году, по базовому сценарию НКР, будет происходить в сравнительно узком диапазоне - от 4,0% до 4,5%", - говорится в материале.

В базовом сценарии агентство ожидает, что ЦБ будет сохранять ставку на нынешнем уровне до второй половины следующего года либо снизит ее на одном из ближайших заседаний совета директоров на 25 базисных пунктов - до 4,0%. Влияние такого понижения ставки на кредитование и экономический рост будет минимальным, поскольку основным драйвером в I полугодии станет постепенное снятие коронавирусных ограничений в мировой экономике, восстановление спроса на углеводороды, улучшение ситуации в сфере услуг внутри страны, отмечают в агентстве. Долгосрочным ориентиром для денежно-кредитной политики ЦБ РФ является ключевая ставка в диапазоне 5-6%.

НКР ожидает, что устойчивое возобновление экономического роста позволит России по итогам 2021 года выйти на рост ВВП в диапазоне 2,5-2,7%, что будет сопровождаться некоторым увеличением реальных располагаемых доходов населения. "В рамках данного сценария следует ожидать традиционного ускорения инфляции осенью следующего года с выходом на целевой уровень 4%", - отмечают аналитики.