Власти Тюменской области сохранили пониженные ставки по "упрощенке" на 2021 год

ТАСС, 19 декабря. В Тюменской области сохранили на 2021 год пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщили в субботу в оперативном штабе региона.

"В Тюменской области сохранили пониженные ставки УСН на 2021 год в регионе, по объекту налогообложения "доходы минус расходы" - 5%, "доходы" - 3%", - говорится в сообщении оперштаба.

Упрощенная система налогообложения (УСН) действует в области с 2009 года. УСН в регионе устанавливает налоговую ставку для ряда налогоплательщиков. Налогом облагается доход, уменьшенный на величину расходов. В Тюменской области зарегистрировано около 35 тыс. индивидуальных предпринимателей.