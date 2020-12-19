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Власти Тюменской области сохранили пониженные ставки по "упрощенке" на 2021 год

Упрощенная система налогообложения действует в регионе с 2009 года

ТАСС, 19 декабря. В Тюменской области сохранили на 2021 год пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщили в субботу в оперативном штабе региона.

"В Тюменской области сохранили пониженные ставки УСН на 2021 год в регионе, по объекту налогообложения "доходы минус расходы" - 5%, "доходы" - 3%", - говорится в сообщении оперштаба.

Упрощенная система налогообложения (УСН) действует в области с 2009 года. УСН в регионе устанавливает налоговую ставку для ряда налогоплательщиков. Налогом облагается доход, уменьшенный на величину расходов. В Тюменской области зарегистрировано около 35 тыс. индивидуальных предпринимателей.

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