Первый производитель креветки в России рассчитывает начать ее экспорт в следующем году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки (Litopenaeus vannamei) "Эллас" планирует начать поставки в страны Европы и Азии в 2021 году, сообщил ТАСС руководитель компании Александр Шубаев.

"Еще не экспортируем, но потенциал есть: Республика Беларусь, Казахстан, есть вариант у нас сейчас на Польшу. Прорабатываем вот эти страны непосредственно, - сказал Шубаев. - Прорабатываем сейчас технологии и процесс сам документальный, логистический. Надеемся в скором будущем, может, в следующем году получим первый контракт за рубежом".

По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году в Крыму планируют вырастить порядка 200 тонн готовой продукции. "Уникальность крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только в республике, но и во всей России <...> Также сельхозкооператив "Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" [работает под торговой маркой "Эллас"] имеет высокий экспортный потенциал. Ценность предприятия еще и в организации производства замкнутого цикла", - сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Также он отметил, что при выходе на производственные мощности у предприятия будет возможность поставлять посадочный материал для дальнейшего товарного выращивания как предприятиям республики, так и в другие регионы. "Аналогов такому предприятию в России и даже в Европе нет. Креветка выращивается в открытых водоемах, производство соответствует органическому производству", - пояснил Рюмшин.

В 2019 году в Раздольненском районе на севере Крыма на прудах рыболовецкого колхоза имени Крымских партизан был получен первый в России промышленный урожай креветок объемом 125 тонн. Ранее в других регионах страны на фермах собирали максимум около 2 тонн. В 2020 году предприятие запустило первый в Европе инкубатор для выращивания мальков креветки и закупило родительское стадо, которое стало основой урожая 2020 и 2021 годов.