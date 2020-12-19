Wildberries зафиксировал в России двукратный рост количества покупок к Новому году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса отразилась на покупательской активности россиян в преддверии Нового года: число покупок в декабре выросло более чем в два раза относительно декабря 2019 года, а средний чек покупки подарочного набора косметики или сладостей прибавил почти четверть. Об этом говорится в опубликованном исследовании российского интернет-ретейлера Wildberries.

"В первой половине декабря аналитики Wildberries отметили всплеск числа покупок на онлайн-площадке: в среднем за сутки россияне делают уже 1,5 млн заказов, в прошлом декабре этот показатель составлял около 700 тыс. При этом в штуках покупатели приобрели в 2,5 раза больше товаров, чем в аналогичном периоде декабря 2019 года", - говорится в исследовании.

Из-за перехода на дистанционный режим работы и снижение социальной активности россияне приобретут меньше новогодних подарков для коллег и друзей, но увеличат количество и стоимость презентов для себя и своих родственников, считают эксперты.

"Экономия средств из-за снижения социальной активности и отсутствие заграничных поездок на новогодних каникулах позволили россиянам выбирать более дорогостоящие подарки для себя и своих родственников. Так, средняя сумма покупки подарочных наборов косметики увеличилась на 23% по сравнению с декабрем 2019 года, а их продажи в штуках выросли на 90%. Средняя сумма покупки набора декоративной косметики - на 21% (рост продаж в штуках - 232%), а подарочного набора сладостей - на 23% (рост продаж в штуках - 198%)", - указывают эксперты.

Новогодние подарки

В этом декабре онлайн-площадка отмечает повышенный интерес к товарам для удаленного формата работы, электронике, зимней одежде и мебели. Аналитики зафиксировали рост числа онлайн-покупок и аудитории россиян старшего возраста 55+, говорится в исследовании.

"Из-за более холодной зимы в этом декабре очень востребованы натуральные (+91%) и искусственные (+62%) шубы, головные уборы (+94%). Россияне также стали чаще приобретать в подарок ювелирные украшения (+80%). Еще одна яркая тенденция - выбор в пользу практичных подарков, которые помогают обустроить быт во время дистанционной работы из дома. Спрос на ноутбуки вырос на 481%, на холодильники - на 146%, на микроволновые печи - на 94%, а на кофемашины - на 62%. В сегменте "Электроника" также большой популярностью пользуются игровые консоли (+231%), планшеты (+148%) и смарт-часы (+183%)", - говорится в исследовании.

Как отмечают в Wildberries, в первой половине декабря значительно вырос спрос и на подарки для детей: продажи мягких игрушек и машинок увеличились на 120% в штуках, конструкторов - на 88%, железных дорог - на 81%, кукол - на 50%. Онлайн-покупки для своих внуков активно совершают и представители поколения 55+.

"Всего за две недели декабря родителями, бабушками и дедушками было куплено около 3 млн единиц игрушек, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным детским подарком является конструктор (320 тыс. шт.), на втором месте - игровые наборы (около 220 тыс. шт.), на третьем - куклы (около 180 тыс. штук)", - указывают эксперты онлайн-ретейлера.

Ретейлер также составил рейтинг подарков, основываясь на продажах Wildberries c 1 по 17 декабря 2020 года. В топ-10 вошли: телевизор Smart TV с функцией голосового управления, смартфон с объемом памяти 64Gb, робот-пылесос, шуба из натурального меха, рожковая кофемашина с классическим капучинатором, фитнес-браслет, ювелирные серьги из золота с драгоценными камнями, конструктор Lego с набором радиоуправляемых машин, ноутбук с диагональю 15,6 дюймов и компьютерное кресло.

Самыми дорогими подарками, купленными у Wildberries, стали ноутбук за 242 тыс. рублей, который приобрел житель Махачкалы, ювелирные золотые серьги с бриллиантами стоимостью 180 тыс. рублей для жительницы Среднеуральска и шуба за 162 тыс. для жительницы Липецка.