Кабмин утвердил комплекс мер для развития производства продукции для инвалидов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплекса мер по развитию отрасли реабилитационной продукции на 2020-2022 годы, который включает разработку новых национальных стандартов в сфере реабилитационной индустрии и предоставлении субсидий производителям. Документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Речь идет о производстве продукции для людей с инвалидностью. Это могут быть пандусы, кресла-коляски, слуховые аппараты, синтезаторы речи, брайлевские дисплеи и другие необходимые им средства", - говорится в сообщении.

Документ состоит из 20 мероприятий, сгруппированных по четырем направлениям: повышение качества реабилитационных средств и их продвижение на внутренний и внешние рынки, а также создание инновационной продукции и повышение уровня квалификации сотрудников этой сферы.

"Среди основных мероприятий - внесение реабилитационной продукции в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Дело в том, что такая продукция до сих пор не имеет отдельных кодов в ОКВЭД, это в том числе затрудняет выделение субсидий и предоставление других мер господдержки производителям. Также в комплексе мер - расширение перечня изделий, которые инвалиды смогут приобретать по электронному сертификату, создание совета по профессиональным квалификациям в сфере производства социально значимых товаров и развитие лабораторной базы по испытаниям новых средств реабилитации", - поясняется в документе.

Отмечается, что документ включает проведение обучающих семинаров для инвалидов и представителей благотворительных фондов, где "они смогут ознакомиться с новейшими изделиями".

"Документ разработан в рамках стратегии развития производства реабилитационной продукции. Ее цель - к 2025 году создать конкурентоспособную и стабильную отрасль, отвечающую потребностям граждан с ограниченными возможностями. Такие граждане нуждаются в особой поддержке со стороны государства. В начале декабря этот вопрос подробно обсуждался на встрече президента Владимира Путина с представителями общественных организаций инвалидов. Глава государства особо отметил необходимость поддержки производителей реабилитационной продукции для инвалидов", - следует из сообщения кабмина.