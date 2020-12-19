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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что привить от коронавируса планируют 60% взрослого населения России

Министр здравоохранения уверен, что производственных мощностей хватит для обеспечения РФ вакциной от коронавируса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Около 60% взрослого населения России планируется охватить вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1"

По словам Мурашко, российская промышленность способна обеспечить потребности России в вакцине от коронавируса.

"Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны", - сказал он.

Мурашко заявил, что в России есть отдельные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы видим, что отдельные случаи [повторного заражения] имеют место. Сегодня проводится ряд исследований, касаемых и качества иммунитета, и в том числе касаемых длительности иммунитета", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 75,7 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровели 2 254 742 человека, умерли 50 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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