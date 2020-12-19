Китай вводит новые правила проверки безопасности иностранных инвестиций

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Китая в субботу опубликовали новые правила проверки иностранных инвестиций. Согласно совместному документу Государственного комитета по делам развития и реформе Китая и Министерства коммерции КНР, меры приняты для защиты национальной безопасности и будут содействовать стимулированию притока иностранных инвестиций.

Документ включает в себя 23 правила. Они устанавливают механизм оценки безопасности иностранных инвестиций в определенных отраслях, их объема, назначения. "Правила из 23 пунктов нацелены на эффективное предупреждение и устранение рисков национальной безопасности, поощрение и защиту иностранных инвестиций, а также поддержание открытости страны на высоком уровне", - говорится в заявлении двух ведомств. Как указывается, новые меры не являются протекционизмом, напротив, они будут содействовать усилению открытости страны.

Ведомства добавляют, что "проверка безопасности иностранных инвестиций, которые могут оказать влияние на национальную безопасность, является обычной международной практикой". В документе сказано, что выполнение новой задачи будет возложено на Министерство коммерции КНР и управление, специально созданное при Госкомитете по делам развития и реформе.

Правила вступят в силу через 30 дней после публикации документа, отмечается в заявлении ведомств.

С 1 января текущего года в КНР введен в действие закон "Об иностранных инвестициях". По словам китайских властей, документ нацелен на "снятие ряда прежних ограничений, обеспечение большей прозрачности, а также улучшение инвестиционного климата для зарубежного бизнеса и создание лучших в мире условий для иностранных инвесторов".