Более 1,4 тыс. новых компаний зарегистрировались в наукограде залива Ячжоу на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 19 декабря. /ТАСС/. Количество новых предприятий, зарегистрированных в текущем году в наукограде залива Ячжоу в городе Санья (китайская провинция Хайнань), превысило 1,4 тыс. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", это на 140% больше, чем в прошлом году.

Общее количество компаний, получивших прописку в этом хайнаньском технополисе, по состоянию на 25 ноября достигло 3 118. Среди них 14 предприятий входят в рейтинг крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Шесть деловых организаций решили открыть в наукограде Ячжоу свои головные офисы - это половина от общего количества штаб-квартир компаний в городе Санья.

"Мы будем углублять интеграцию инновационной и производственной цепочек, исправлять слабые звенья в промышленности и продолжать содействовать упорядоченному продвижению инвестиций", - цитирует издание представителя администрации наукограда.

Технополис залива Ячжоу занимается научно-техническими исследованиями и разработками, а также инновационным производством в сферах финансов, интернет-технологий, космонавтики, медицинского оборудования, сельского хозяйства, глубоководных технологий и других областях. Здесь расположены представительства крупных китайских и иностранных компаний - таких как, например, Китайская судостроительная корпорация, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация КНР, китайское подразделение производителя семян и средств защиты растений Syngenta и немецкая селекционная компания KWS.

Администрация наукограда также пригласила ведущие китайские вузы для ведения здесь исследовательской деятельности. В частности, научной и образовательной работой в технополисе занимаются Уханьский технологический университет, Харбинский инженерный университет, Чжэцзянский университет и Шанхайский транспортный университет.

Наукоград залива Ячжоу - часть программы властей Китая по созданию зоны и порта свободной торговли в провинции Хайнань. Местная администрация утвердила за этим научным кластером статус зоны освоения новых высоких технологий. По плану властей, технополис залива Ячжоу должен стать первоклассной зоной экономического развития, интегрирующей технологические инновации и промышленное производство.