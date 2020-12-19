Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по сотрудничеству в 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде.

"Сегодня также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года", - сказал он.

"У нас успешно развивается инвестиционное сотрудничество и взаимодействие между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии, который реализует более 30 совместных проектов на общую сумму более $2,5 млрд", - сказал Новак.

Он также отметил, что "уже в 2020 году по отношению к прошлому году торговый оборот наш вырос почти на 60%".

Вице-премьер РФ Александр Новак в субботу встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в рамках работы российско-саудовского комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия по-прежнему привержены соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будут мониторить ситуацию, сообщил Новак.

"Также мы сегодня с моим другом и коллегой обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+ и совместный действий и координации на международном рынке. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность договоренностям, которые действуют на сегодняшний день, и нашему сотрудничеству, которое направлено, в первую очередь, на скорейшее оздоровление рынка и достижение баланса", - сказал он.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года, на ней страны альянса примут решение об уровнях добычи в феврале. Встречи будут проходить ежемесячно. Всего ОПЕК+ хотят восстановить добычу нефти на 2 млн б/с в течение зимы - весны 2021 года. "Рынок нефти все еще волатилен, поэтому нужно регулярно мониторить", - сказал он.

Сделка ОПЕК+ в обновленном виде работает с мая 2020 года. Страны альянса в апреле договорились организованно сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с, что является беспрецедентным объемом в истории. Всего план сделки рассчитан на два года и разделен на несколько этапов. Так, с августа сокращение смягчилось до 7,7 млн б/с. С января 2021 года восстановление добычи будет продолжено, но плавными темпами. Страны альянса договорились ежемесячно увеличивать добычу не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Всего они должны нарастить на 2 млн б/с.