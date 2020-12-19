Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ до конца 2022 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде.

"Наше соглашение действует до апреля 2022 года. Но думаю, оно может быть продлено и до конца 2022 года", - сказал он. Ранее бен Сальман допускал возможность пролонгации соглашения и после 2022 года.

Сделка ОПЕК+ в обновленном виде работает с мая 2020 года. Страны альянса в апреле договорились организованно сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с, что является беспрецедентным объемом в истории. Всего план сделки рассчитан на два года и разделен на несколько этапов. Так, с августа сокращение смягчилось до 7,7 млн б/с. С января 2021 года восстановление добычи будет продолжено, но плавными темпами. Страны альянса договорились ежемесячно увеличивать добычу не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Всего они должны нарастить на 2 млн б/с.

Сотрудничество с Россией

Следующее заседание российско-саудовской комиссии по сотрудничеству будет в марте, сообщил Абдель Азиз бен Сальман. "Мы планируем провести такие же двусторонние переговоры в рамках МПК в марте", - сказал он. Саудовский министр сообщил, что к заседанию МПК стороны представят 74 перспективных совместных проекта. По словам принца, они охватывают различные области сотрудничества и будут реализованы в ближайшие годы.

Ранее саудовский министр отметил, что координация между Эр-Риядом и Москвой "носит стратегический характер и имеет важное значение для выполнения подписанных соглашений". "Мы намерены продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, мощный импульс которому дали визиты короля Сальмана бен Абдель Азиза в Москву в 2017 году и президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд в 2019 году", - подчеркнул саудовский министр.

Переговоры Новака с принцем Абдель Азизом бен Сальманом состоялись в рамках работы межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Между двумя странами разработана дорожная карта, которая включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной области и других областях.