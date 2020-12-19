Подкомиссия по тарифам временно установит пошлины на лом черных металлов и соевые бобы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение временно установить вывозные пошлины на отходы и лом черных металлов, а также на соевые бобы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Вывозная таможенная пошлина на отходы и лом черных металлов составит 5%, но не менее €45 за 1 тонну. "Мера вводится на временной основе ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов и направлена на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьем", - говорится в сообщении ведомства. Пошлины будут введены на полгода.

Пошлина на соевые бобы составит 30%, но не менее €165 за 1 тонну. "Эта мера вводит [вывозные пошлины] на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно. Она обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что введение пошлин позволит предотвратить рост цен на строительные материалы и промышленный металлопрокат, а также на продукты переработки сои, используемые в пищевой промышленности.

Данное решение было принято на заседании подкомиссии, которое в пятницу провел министр экономического развития Максим Решетников.