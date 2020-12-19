СМИ: министр нефти Ирана посетит Москву 20 декабря

ТЕГЕРАН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане совершит 20 декабря визит в Москву. Об этом сообщило в субботу агентство Shana.

В рамках поездки планируется встреча с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.

3 декабря министры ОПЕК+ договорились нарастить добычу углеводородов с 1 января 2021 года на 500 тысяч б/с. Также страны альянса будут ежемесячно проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи. Всего государства ОПЕК+ намерены вернуть на рынок 2 млн б/с.