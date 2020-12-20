Получившие господдержку малые и средние предприятия внесут в единый реестр

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первые сведения о малых и средних предприятиях, самозанятых, воспользовавшихся господдержкой, внесут в воскресенье в новый единый реестр на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Первое размещение сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в сети Интернет на сайте ФНС России будет осуществлено 20 декабря 2020 года", - говорится на сайте налоговой службы.

Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения для наполнения реестра за отчетный месяц представляются до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Новый реестр будет содержать данные предприятий, которым оказана государственная поддержка по той или иной программе организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки МСП, пояснил ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, в реестр войдут все субъекты МСП и самозанятые, которые получили господдержку.

"При этом никаких дополнительных издержек и требований для бизнеса это не создает. Все данные будут предоставлять организации, образующие инфраструктуру поддержки. А для налоговой службы, органов власти разных уровней, Минэкономразвития реестр может стать аналитическим инструментом, который позволит выяснить, какие меры поддержки наиболее популярны, в каких регионах их больше или меньше, на какие типы населенных пунктов приходится большая поддержка. Реестр также может помочь выявить диспропорциональные случаи, например, когда две-три организации в населенном пункте выбирают объем поддержки на 90%, а остальные 200 компаний - всего 10%. Для этой статистики, аналитики и создан реестр", - добавил Свириденко.