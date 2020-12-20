Байден ожидает, что переход на чистые источники энергии в США создаст рабочие места

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден рассчитывает на то, что постепенный переход энергетической отрасли страны на возобновляемые источники можно будет осуществить при создании новых рабочих мест. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Мы переживаем кризис", - констатировал демократ. По его словам, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, нанесли "ущерб на миллиарды долларов". Байден подчеркнул, что реализация его плана по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит "дать работу миллионам американцев". Как полагает политик, США "станут крупнейшим экспортером технологий", связанных с этой сферой, что позволит "создать еще больше рабочих мест".

Он отметил, что развитие технологий, связанных с чистой энергетикой, может позволить "американским производителям и рабочим играть ведущую роль на мировом рынке". Байден напомнил, что его план предполагает создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта. "Все это суммарно позволит создать 1 млн новых рабочих мест в американской автомобилестроительной сфере", - сказал он.

Бывший губернатор штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм, которую Байден выдвинул кандидатом на пост министра энергетики США, со своей стороны отметила: "Сейчас, когда имеет место очередной ужасный кризис, чистая энергетика входит в число наиболее многообещающих направлений с точки зрения создания рабочих мест и обеспечения экономического роста. В последующие два десятилетия страны и компании вложат в эту сферу триллионы [долларов]".

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию "Восстановим лучше, чем было". Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации действующего президента Дональда Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса. В середине июля агентство Bloomberg сообщило, что Байден ставит цель полностью перевести США на чистые источники энергии к 2035 году, для чего предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.

Трамп ранее заявлял, что воплощение в жизнь предвыборной программы демократа в области экологии чревато превращением США в страну третьего мира.