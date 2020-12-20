Объем поддержки пензенского бизнеса во время пандемии превысил 8,5 млрд рублей

ПЕНЗА, 20 декабря. /ТАСС/. Общий объем поддержки пензенского бизнеса из регионального и федерального бюджетов во время пандемии коронавируса составил более 8,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики региона.

"Общий объем поддержки пензенских предпринимателей из регионального и федерального бюджетов составил более 8,5 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году по нацпроекту поддержки малого и среднего предпринимательства было изначально привлечено почти 930 млн рублей, основная часть которых поступила из федерального бюджета. На неотложные меры по поддержке субъектов МСП в связи с пандемией были выделены дополнительные средства в размере 151,2 млн рублей.

В регионе также разработали ряд мер поддержки бизнеса во время пандемии. В частности, была максимально снижена ставка по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1% по доходам и с 15 до 5% по объекту налогообложения "доходы минус расходы". Ставка по налогу на имущество организаций по объектам, налог на которые исчисляется по кадастровой стоимости, была снижена до 1,6%. "На 2021 год также установлена пониженная ставка в размере 1,8%", - отметили в министерстве.

Стоимость патента для индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей была снижена вдвое. До 2024 года были продлены "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, занятых в производственной, социальной и научной сферах, по упрощенной и патентной системе налогообложения. Нулевая ставка будет действовать для них в течение двух налоговых периодов.