Исследование: самые дорогие покупки в интернете делают россияне предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самые большие по стоимости покупки в интернете совершают россияне в возрасте от 51 года до 60 лет. К такому выводу пришли аналитики банка "Русский стандарт", проанализировав данные трат по картам клиентов (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

Так, согласно статистике банка, в среднем за 11 месяцев этого года сумма одной онлайн-покупки этой категории граждан составила 3 289 рублей. На втором месте по величине среднего онлайн-чека - россияне в возрасте 60+ (3 008 рублей), на третьем - 41-50 лет (2 757 рублей), на четвертом - 31-40 лет (2 035 рублей). Меньше всех тратят люди в возрасте от 21 года до 30 лет, их средний чек составляет 1 007 рублей.

При этом в пятерку онлайн-трат вошли транспорт, хобби, супермаркеты, детские товары, а также одежда, обувь и аксессуары. Во всех категориях, кроме супермаркетов (рост на 55% по отношению к аналогичному период годом ранее) и детских товаров (+6%), наблюдалось сокращение трат. "Как видно из статистики, относительно аналогичного периода прошлого года заметно снизились средние чеки по картам в категории "транспорт" (сюда вошли оплаты как общественного транспорта, так и такси, авиа- и железнодорожных билетов, рейсовых междугородних автобусов и т. п.). На снижении среднего чека, судя по всему, сказалось закрытие границ многих стран из-за пандемии", - отметили в "Русском стандарте".

Вместе с тем в офлайне россияне больше всего тратят в супермаркетах, транспорте, ресторанах и на фастфуд, а также на здоровье и товары для дома. При этом здесь средние чеки выросли только в супермаркетах (+8%) и на здоровье (+4%). "Как видно из этого рейтинга, ограничения в работе точек общественного питания, видимо, сказались и на итоговой статистике трат по картам. При этом на фоне роста заболеваний коронавирусом россияне, судя по всему, стали больше тратить на заботу о здоровье, включая покупку масок и перчаток", - указали в "Русском стандарте".

Аналитиками "Русского стандарта были изучены все онлайн и офлайн-операции по всем картам банка в зависимости от их количества, величины среднего чека, пола и возраста клиентов за 11 месяцев 2020 и 2019 годов.