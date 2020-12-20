Новак встретится с министром нефти Ирана 21 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак в понедельник проведет встречу с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, который прибывает в воскресенье в Москву. Об этом ТАСС сообщила представитель вице-премьера.

"Да, встречу подтверждаю", - сказала она.

Ранее Минэнерго сообщало, что в понедельник состоится встреча министра энергетики России Николая Шульгинова с иранским министром.

По данным иранского агентства Shana, во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.

Иран надеется на снятие санкций и возвращение к Тегеранским ядерным соглашениям 2015 года после избрания новым президентом США Джозефа Байдена. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что страна планирует в следующем году значительно нарастить производство и экспорт нефти до 2,3 млн баррелей нефти в сутки.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме, включая ограничения на продажу углеводородов. В результате экспорт нефти из Ирана сильно упал и, по оценке нью-йоркской компании Kpler Inc., в мае 2020 года составил рекордно низкие 100 тыс. баррелей в сутки, в то время как до санкций в апреле 2018 года этот показатель достигал 2,5 млн баррелей в день. Однако в сентябре агентство Reuters сообщило о резком скачке экспорта нефти из Ирана, показатели которого могли достигнуть 1,5 млн баррелей в день.