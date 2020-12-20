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Кабмин наделил регионы полномочиями по расчету нормативов парковочных мест

Регионы также смогут сами устанавливать минимально допустимую площадь озелененных территорий в границах населенных пунктов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"Речь идет о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, регионы смогут сами устанавливать минимально допустимую площадь озелененных территорий в границах населенных пунктов.

Согласно пояснительной записке к документу, подписанное постановление позволит осуществить изменения, внесенные в Градостроительный кодекс в 2020 году.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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