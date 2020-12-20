В Ивановской области запустили первую в России линию бутилированного иван-чая

ИВАНОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Первую в России линию бутилированного иван-чая с добавлением облепихи, клюквы и малины запустили на "Комбинате натуральных продуктов" в Ивановской области. Об этом сообщил ТАСС директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов.

"Комбинат натуральных продуктов" из Ивановской области, специализирующийся на производстве морсов и сокосодержащих продуктов, презентовал свой новый уникальный продукт - бутилированный иван-чай с ягодами, который уже в 2021 году планируется к экспорту", - сказал Черкесов.

Как рассказал ТАСС директор комбината Дмитрий Усачев, отгрузка первой продукции запланирована в январе-феврале 2021 года. Ежемесячный объем выработки составит 1,8 т, больше половины из которого планируют отправлять на экспорт в страны Индонезии и ближнего зарубежья. Заинтересованность в сотрудничестве с ивановским комбинатом также выразила Германия.

"В основе продукта - собранный в лесах Ивановской области иван-чай, который является природным антиоксидантом, а также местные ягоды - облепиха, малина, черная смородина и вишня. Такой продукции сегодня нет на рынке, так как она сделана не из экстрактов, а по нашей уникальной технологии - без консервантов, красителей и добавок, с минимальным добавлением сахара", - отметил Усачев.

Ивановский "Комбинат натуральных продуктов" открыт в Шуйском районе в 2017 году. Предприятие производит в месяц более 260 т напитков из целых ягод, в том числе из клюквы, вишни, брусники без добавок ароматизаторов и концентратов.