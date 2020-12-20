В Караганде ведется подготовка к началу промышленного производства вакцины "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Подготовка к началу промышленного производства российской вакцины "Спутник V" ведется в казахстанском городе Караганда. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с премьер-министром республики Аскаром Маминым.

"В марте 2021 года в Кордайском районе Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Одновременно идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины "Спутник V" в Караганде", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, 19 декабря также началась заключительная, третья, фаза клинических испытаний казахстанской вакцины QazCovid-in, в рамках которой проводится вакцинация 3 тыс. добровольцев.

Глава правительства также доложил президенту, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране находится под контролем. Так, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4%, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану - 0,9. Заполняемость инфекционных коек составила 28%, реанимационных - 20%. "К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находится Атырауская область, в "желтой зоне" - Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, все остальные регионы - в "зеленой зоне", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в республике с 22 декабря. Начало массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, власти Казахстана рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В воскресенье межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при кабмине республики сообщила, что казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 652 новых случая заражения коронавирусом, что на 67 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 146 584. В соотношении с численностью населения (18,8 млн человек) доля инфицированных составляет 0,7%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,0034. По данным комиссии, всего выздоровели 130 776 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 824 вылечившихся. Днем ранее сообщили о 427 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, составило 2 186, увеличившись за сутки на шесть.