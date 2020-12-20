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Пандемия COVID-19

Bild: Германия может ограничить авиасообщение с Великобританией и ЮАР

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что обнаруженный в стране новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия рассматривает возможность запретить авиаперелеты из Великобритании и ЮАР из-за обнаружения там мутации коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

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Как написал в Twitter немецкий вирусолог Кристиан Дростен, мутация коронавируса пока не обнаружена в ФРГ.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Теги
ЮАРГерманияВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса
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