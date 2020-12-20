Новак заявил, что Saudi Aramco расширит участие в проектах с российскими энергокомпаниями

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями. Об этом сообщила представитель вице-премьера России Александра Новака по итогам его визита в Саудовскую Аравию.

"В активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - заявила она.

Ранее Saudi Aramco обсуждала сотрудничество с "Роснефтью", "Лукойлом" и другими крупными компаниями в области трейдинга нефти, а также ее переработки по всему миру. Кроме того, Aramco планировала войти в проект "Арктик СПГ - 2" российской компании "Новатэк", но в итоге стороны не смогли договориться.

Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие производители нефти в мире - сохраняют сотрудничество и в рамках формата ОПЕК+, напомнил Новак.

"Мы подтвердили нашу приверженность действующим договоренностям по итогам 12-й Министерской встречи ОПЕК и "не ОПЕК" и нашему сотрудничеству, направленному на необходимость скорейшего оздоровления рынка и достижения баланса, пока спрос остается очень волатильным", - привела представитель слова Новака. Вице-премьер убежден, что этот формат сотрудничества будет укрепляться и дальше. "Мы нацелены и дальше совместно работать для достижения балансировки, регулярно мониторить рынок и предлагать, если потребуется, решения для его стабилизации", - заключил Новак.

Взаимный товарооборот

Россия и Саудовская Аравия намерены довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году, сообщила представитель Новака.

"Саудовская Аравия является стратегическим партнером России на Ближнем Востоке, подчеркнул Александр Новак. По его словам, главным совместным ориентиром на сегодня остается цель довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году", - сказала представитель.

"То, что это вполне осуществимо, подтверждает позитивная динамика двусторонней торговли. С удовлетворением отмечу, что по итогам 2019 года взаимный товарооборот вырос на 58% - до $1,7 млрд, а в январе-октябре 2020 года, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, продолжил позитивную динамику, увеличившись еще на 6% - до $1,4 млрд в сравнении в тем же периодом прошлого года", - привела она слова Новака.

В октябре 2019 года была подписана программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, в настоящий момент ведется работа по проекту дорожной карты, подписать которую планируется в течение первого полугодия 2021 года.

"При этом энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества",- подчеркнул Новак. К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности.