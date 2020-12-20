Италия намерена приостановить авиасообщение с Великобританией

ТАСС, 20 декабря. Власти Италии намерены приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который, по данным британских властей, распространяется быстрее обычного. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"Великобритания предупредила о новой форме коронавируса, которая может быть результатом вирусной мутации. Как у правительства, у нас есть обязанность защитить итальянцев. По этой причине мы совместно с министерством здравоохранения намерены подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией", - написал Ди Майо.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.