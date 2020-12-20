Дрозденко: портовая инфраструктура Ленобласти готова работать с белорусскими грузами

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Порты Ленинградской области могут быть эффективно использованы для перевалки белорусских грузов, заявил в воскресенье губернатор российского региона Александр Дрозденко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Все компании, которые работают в портовом бизнесе Ленинградской области, готовы устанавливать гибкие тарифы. Более того, все заинтересованы в поступлении белорусских грузов, потому что это увеличение оборота порта. Чем выше оборот, тем ниже себестоимость груза", - отметил губернатор.

Дрозденко считает важным, чтобы "белорусская сторона определилась, с кем она будет работать и на каких условиях". "Потому что условия могут быть разные. Есть существующие портовые мощности, где, понятно, заключается просто прямой договор на обработку, отгрузку груза. Есть строящиеся портовые мощности, где можно войти, в том числе, в состав акционеров, соакционеров, соинвесторов и уже в рамках партнерства определять все составляющие тарифа", - уточнил Дрозденко.

Возможность переориентации белорусских грузов в порты Ленинградской области ранее обсуждалась во время визита делегации региона во главе с губернатором в Белоруссию. До этого Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации торговых потоков республики из портов Прибалтики на другие. Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

На этой неделе стало известно, что Белоруссия временно приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике.