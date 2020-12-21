Эксперты назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Наиболее востребованными на рынке труда в 2021 году станут медработники, фармацевты, специалисты IT области и профессии сферы услуг. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и СберИндекса о рынке труда, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось в декабре 2020 года, эксперты проанализировали более 18 млн резюме и 200 тыс. вакансий соискателей.

"В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)", - говорится в документе.

Согласно прогнозу, также в 2021 году закрепится дистанционный формат работы. "Вакансий с пометкой "удаленная работа" за год стало на 44% больше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется", - говорится в исследовании.

Также продолжит расти спрос на фриланс. "Все больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом. В 2021 году этот тренд будет только набирать обороты. Нестабильная ситуация во многих отраслях побудит россиян брать подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах", - отмечают эксперты.