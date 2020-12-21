Около 1,6 млн субъектов МСП и самозанятых получили поддержку в 2019-2020 годах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 1,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых получили государственную поддержку в 2019-2020 годах. Об этом свидетельствуют первые сведения, размещенные в Едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Как ранее сообщало агентство, 20 декабря впервые собраны и опубликованы сведения о субъектах малого и среднего бизнеса, самозанятых, получивших государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях. Они размещены на сайте rmsp-pp.nalog.ru. До этого времени подобные сведения не собирались. Теперь обновление реестра поддержки будет происходить на ежемесячной основе.

"Реестр объединяет сведения о предоставленных мерах поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, Корпорации МСП и ее дочерних обществ: МСП Банка, региональных лизинговых компаний, а также центров "Мой бизнес" и других организаций и ведомств. В нем содержатся сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектов МСП и самозанятых граждан в 2019-2020 годах. По данным реестра, наибольшее количество оказанных мер поддержки относятся к финансовым, консультационным и образовательным мерам", - сказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В министерстве уточнили, что реестр создан по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Ведение единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки обеспечит возможность иметь открытый доступ к регулярно обновляемым детальным сведениям о предоставленной субъектам МСП поддержке, как ведомствам, так и самим предпринимателям, а также позволит нам на основе анализа этих данных оперативно обеспечивать корректировку и повышение эффективности как самих мер, так и затрачиваемых ресурсов" - отметила врио директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян, слова которой привела пресс-служба министерства.