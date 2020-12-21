В Госдуму вносят законопроект о развитии автотуризма

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным внесут в Госдуму в понедельник законопроект об автотуризме, сообщили в пресс-службе комитета.

Инициатива закрепляет приоритет развития автотуристских кластеров через государственно-частное партнерство и другие механизмы привлечения внебюджетного финансирования. Популярность автопутешествий по России растет быстрыми темпами, отметил Пайкин, выделив в качестве причины их финансовую доступность. "Путешествие на автомобиле на семью из трех-четырех человек на 30-40% дешевле по сравнению с другими видами туризма. К тому же закрытые границы заставили людей по-другому взглянуть на возможности отдыха на родине. Этот интерес надо подкрепить улучшением сервиса, развитием экскурсионных программ, которые регионы могут предложить автотуристам", - заявил он.

Депутат обратил внимание на нехватку в России объектов инфраструктуры для автотуризма: по его словам, на полтора миллиона километров дорог приходятся 700 придорожных гостиниц и кемпингов вдоль федеральных трасс, причем треть из них сконцентрированы у двух трасс, "Кавказ" и "Дон". "Предлагаемый нами законопроект позволит увеличить количество дорожных гостиниц в России в 2-2,5 раза", - сказал он.

Пайкин отметил, что из 20 млн автотуристов большинство не выезжают далее 400 км от дома, а развитие автотуризма по продолжительным маршрутам - вопрос инфраструктуры, в создание и развитие которой необходимо привлечь финансы. "Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить благоприятные условия для работы бизнеса в этом сегменте. Нужно создавать автотуристские кластеры как центры притяжения туристов, проработать карту национальных автомобильных маршрутов. Законопроект как раз направлен на решение этих задач. Мы прогнозируем рост туристического потока в сфере автотуризма на 20-25% после принятия закона", - сказал он.