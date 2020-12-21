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В "Справедливой России" намерены разработать закон о выплатах родителям

Инициатива предполагает начисление средств до достижения детьми совершеннолетнего возраста, указал депутат Госдумы Олег Шеин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" разработает законопроект о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста, сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.

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"Будем разрабатывать закон [о ежемесячных выплатах]. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил", - написал он в своем Telegram-канале.

Шеин отметил, что его слова о необходимости выплат родителям вызвали большой резонанс. Поддержка инициативе была высказана главой комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярославом Ниловым, коллегами депутата из Общественной палаты, а также национальным родительским комитетом.

Депутат добавил, что подобные выплаты есть во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис.

Теги
РоссияФранцияНилов, Ярослав ЕвгеньевичЛДПР"Справедливая Россия"Шеин, Олег Васильевич
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