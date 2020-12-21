В "Справедливой России" намерены разработать закон о выплатах родителям

"Будем разрабатывать закон [о ежемесячных выплатах]. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил", - написал он в своем Telegram-канале.

Шеин отметил, что его слова о необходимости выплат родителям вызвали большой резонанс. Поддержка инициативе была высказана главой комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярославом Ниловым, коллегами депутата из Общественной палаты, а также национальным родительским комитетом.

Депутат добавил, что подобные выплаты есть во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис.