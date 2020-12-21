На Дальнем Востоке открылись первые рестораны McDonald's

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. McDonald's открыл первые два ресторана быстрого питания во Владивостоке.

"Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети - три во Владивостоке, а также два в Хабаровске", - говорится в сообщении компании. Обещано, что новые рестораны, которые будут располагаться в торговых центрах, будут работать с соблюдением комплекса мер санэпидбезопасности. В ближайших планах - поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков.

Дальний Восток - новый географический регион для McDonald's в России, самой восточной точкой присутствия ранее был Красноярск. "Уверен, что с приходом McDonald's в регионе будет еще активнее развиваться рынок труда и локальное предпринимательство, ведь мы делаем все для того, чтобы поддерживать местное сообщество", - сказал гендиректор McDonald's в России Марк Карена.

Вице-премьер Приморского края Константин Шестаков отметил в свою очередь, что открытие предприятий McDonald's станет стимулом для повышения качеств услуг другими игроками ресторанного рынка региона. "Это сигнал для инвесторов, маркер привлекательности региона для вложений. В конце концов, это новые рабочие места, цепочки поставок, партнерские связи, новые технологии обслуживания и многое другое", - сказал он.

Для открытия своих ресторанов быстрого питания McDonald's пригласил в регион сотрудников из других регионов, а также создал в ДФО более 350 новых рабочих мест. В McDonald's рассчитывают, что сотрудники предприятий на Дальнем Востоке воспользуются корпоративными обучающими программами, на которые ежегодно тратится более 250 млн рублей.

Об инвестициях в развитие Дальнего Востока

В компании также сообщили, что McDonald's планирует инвестировать в развитие Дальнего Востока более 2 млрд рублей в течение пяти лет.

Во время церемонии открытия ресторанов во Владивостоке заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков и гендиректор McDonald's в России Марк Карена подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. "Соглашение также касается решения задач социально-экономического развития и развития инвестиционной деятельности на территории Приморского края, реализации в регионе проектов по устойчивому развитию, поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и других вопросов. В течение пяти лет McDonald's планирует инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Инвестиции пойдут на открытие новых предприятий, обучение и развитие персонала, развитие поставок от местных производителей. В ближайших планах компании - поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков на Дальнем Востоке.

В декабре компания ООО "ДВРП" стала резидентом свободного порта Владивосток. На первом этапе McDonald's уже вложил в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей. McDonald's в России - самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится примерно четверть всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли.

В ДФО на первом этапе появится пять предприятий McDonald's: три во Владивостоке - в ТЦ "Березка", ТРК "Черемушки", ТРК "Седанка-Сити", а также два в Хабаровске - в торговых центрах "На Пушкина" и "Броско молл".

McDonald's в России насчитывает более 780 предприятий по всей стране, в них работают 60 тыс. человек. Порядка 99% продукции "Макдоналдс" производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.