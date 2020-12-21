Акции китайской компании SMIC упали после внесения в черный список США

ТАСС, 21 декабря. Акции компании-производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали на 3,32% при открытии в понедельник после добавления в черный список Минторга США. Об этом сообщила государственная газета Global Times на странице в Twitter.

В сообщении также говорится, что падение акций произошло после того, как компания заявила, что ее добавление в черный список экспортного контроля США "оказало значительное влияние на ее НИОКР и строительство мощностей для разработки технологий по нормам 10 нм и ниже".

Ранее США внесли 77 организаций из Китая и ряда других стран в черный список Минторга в связи с "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Внесение в черный список Минторга означает, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки попавшим под ограничения предприятиям, придется получать специальную лицензию.