В России предложили проводить курсы реабилитации после коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество направило письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разработать совместно с медиками практики реабилитации людей после коронавирусной инфекции и ввести подобные курсы в российских фитнес-центрах. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Национальное фитнес-сообщество - первое фитнес-объединение страны, официально сотрудничающее с Минспорта РФ, от лица учредителей и руководителей 1 700 фитнес-клубов из 77 регионов РФ обращается с предложением вывести на общероссийский уровень практику по реабилитации и профилактике коронавирусной инфекции, которой обладают операторы фитнес-индустрии", - говорится в документе.

Организация просит сформировать рабочую группу с участием представителей Минздрава и Минспорта, которая протестирует эффективность предложенных фитнес-клубами программ на фокус-группе. По результатам предлагается "разработать методические рекомендации для медицинских учреждений, входящих в Министерство здравоохранения РФ, включающие в себя перечисление фитнес-программ как возможных вариантов по реабилитации после COVID-19".

Авторы письма отмечают, что речь идет о комплексных программах, которые состоят из "разных методик функционального восстановления организма, направленных на реабилитацию дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышение тонуса и выносливости всех групп мышц опорно-двигательного аппарата". "Учитывая, что в России недостаточное количество реабилитационных центров, способных принять одновременно десятки тысяч граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, врачи, работающие с коронавирусными больными в ведущих госпиталях страны, подтверждают, что в этот непростой период для страны фитнес-клубы способны взять на себя миссию по реабилитации россиян, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в обращении.

В организации отметили, что до пандемии более 7 млн россиян занимались фитнесом, в России было более 13 тыс. фитнес-объектов. Сейчас "часть из них готова стать базой для реабилитации россиян", для этого операторы фитнес-индустрии "имеют все необходимые ресурсы - как человеческие, так и технические, и инфраструктурные".