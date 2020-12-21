Кабмин уточнит случаи применения технологий информационного моделирования в строительстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России определит случаи обязательного применения технологий информационного моделирования (BIM-технологий) для строящихся за бюджетные средства объектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя РФ в понедельник.

"Серьезный скачок во внедрении информационного моделирования будет после определения случаев обязательного применения BIM-технологий при реализации бюджетных проектов. На данный момент ведутся мероприятия по подготовке соответствующего постановления правительства, принимается решения о сроках", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что BIM-технологии в Российской Федерации являются на данный момент инструментом, применение которого не закреплено обязательно, участники строительной отрасли используют его исходя из экономической целесообразности. Тем не менее в 2020 году интерес профессионального сообщества к BIM возрос, доля компаний, использующих такие технологии, будет расти, отмечают в министерстве. "Сначала для бюджетных объектов, потом их догонит коммерческая недвижимость, ну а промышленность будет в качестве локомотива. Там использование BIM-технологий предоставляет максимальные преимущества, причем на этапе эксплуатации", - считают в Минстрое. Сейчас, согласно частным опросам, BIM используют около 20% российских компаний.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в его основе проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году. Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование здания, является одной из задач нацпроекта "Цифровая экономика".