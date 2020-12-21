Минтруд не планирует возвращать северные надбавки к зарплате молодежи с первого дня работы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ не будет возвращать процентные надбавки к заработной плате для молодежи, работающей на Крайнем Севере, в полном объеме с первого дня их работы. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее сенатор Кутепов направил в Минтруд для получения отзыва законопроект об установлении процентных надбавок к заработной плате с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для молодых (до 30 лет) работников, если они прожили там не менее пяти лет. Речь в законопроекте шла о работниках как бюджетных, так и коммерческих организаций. Как пояснял Кутепов, такие надбавки ранее существовали, но впоследствии коммерческая сфера выпала из зоны действия закона.

"Государственная гарантия по выплате процентной надбавки молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) в полном размере с первого дня работы при условии их проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет применялась в РФ с 1993 года до 1 января 2005 года. Законодательные инициативы по восстановлению указанной нормы неоднократно рассматривались правительством РФ и не были поддержаны", - говорится в ответе министерства за подписью замглавы Минтруда Елены Мухтияровой.

"Министерство полагает возможным ограничиться в данном вопросе уже принятыми на федеральном и региональном уровнях решениями", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время для работников организаций всех форм собственности независимо от источника финансирования продолжает применяться ускоренный порядок начисления надбавок к зарплате молодежи, прожившей не менее года в районах Крайнего Севера. Максимальный размер процентной надбавки выплачивается не через пять лет, как для других работников, а через 2,5 года, уточняют в министерстве.

Кроме того, там добавили, что начисление надбавки может устанавливаться региональными законами и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Такая норма установлена уже в 15 из 24 регионов, полностью или частично отнесенных к районам Крайнего Севера. Что касается организаций внебюджетного сектора, то там, по данным Минтруда, льготный порядок начисления процентной надбавки может устанавливаться отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами исходя из финансовых возможностей работодателей.