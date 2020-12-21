Ozon зафиксировал более чем двукратный рост спроса на товары для фермерства

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Продажи товаров для фермерства на Ozon выросли в 2,5 раза за 11 месяцев 2020 года и более чем в 1,5 раза осенью относительно лета 2020 года, говорится в исследовании онлайн-площадки, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Продажи товаров для фермерства на Ozon за 11 месяцев 2020 года выросли в 2,5 раза, число заказов - вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в исследовании. Самыми востребованными подкатегориями стали сепараторы для молока (с их помощью происходит очистка и разделение молока на фракции), инкубаторы для яиц и дробилки винограда. Интересуются россияне и пчеловодством: первые товары этой категории на Ozon появились только в апреле 2020 года, а уже осенью продажи почти в четыре раза превысили летние.

Ozon отмечает, что интерес к категории не связан с сезонностью - продажи товаров для фермерства осенью оказались на 60% выше, чем летом. Рост спроса на товары для фермерства может быть связан и с активным выходом продавцов категории на маркетплейс - с начала года их количество выросло почти в шесть раз (ассортимент площадки достиг 2 тыс. товарных наименований).

Лидер по закупкам товаров для фермерства - Московская область. За 2020 год клиенты региона оформили 22% всех заказов. На втором месте Краснодар с долей в 12%, на третьем - Казань с 10% заказов. "Несмотря на распространенное мнение, что сельское хозяйство не интересует горожан, Москва и Санкт-Петербург обеспечили 17% заказов товаров для фермерства в этом году", - говорится в исследовании.