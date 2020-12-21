"Камаз" намерен создать легкий коммерческий электромобиль на базе "Камы-1"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Камаз" планирует разработать легкий коммерческий электромобиль на базе электрического смарт-кроссовера "Кама-1", созданного автопроизводителем совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"В электротранспорте платформу мы сделали - дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт", - сказал он. - Потребуется внести изменения в конструкцию шасси, но не настолько серьезные, которые касаются трансмиссии для классической схемы. Вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика - только блоки добавятся по мощности. Следующим этапом будет разработка такого автомобиля в сегменте в легком коммерческом транспорте. А по тяжелым электромобилям "Камаз" работает самостоятельно, без Политеха".

"Кама-1" - компактный (длина 3,4 м, ширина 1,7 м) трехдверный электрический смарт-кроссовер, впервые представленный на "Вузпромэкспо-2020" 10 декабря. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров.

Ранее в "Камазе" заявляли о планах по созданию нового легкого коммерческого грузовика "Компас" к 2022 году.

Коммерческое производство "Камы-1"

Когогин сообщил, что коммерческое производство электромобиля "Кама-1" начнется не раньше 2023-2024 года.

"Следующий год - сертификация, доводка автомобиля. [Коммерческое производство] не раньше 2023-2024 года", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Проект абсолютно живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить", - рассказал Когогин. - Я считаю, что будет развиваться каршеринг - электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга".