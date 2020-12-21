"Камаз" планирует с 2024 года прекратить выпуск грузовиков поколения К-4

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Камаз" планирует с 2024 года прекратить производство грузовиков поколения К-4 и сосредоточиться на премиум сегменте - выпуске тягачей K-5 , заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"От К3 мы, к сожалению, отказаться не сможем: во-первых, силовые структуры, они по-прежнему на старом модельном ряде, во-вторых, конечно, ценовое позиционирование этих машин - особенно в коммуналке, в сельском хозяйстве - оно по-прежнему остается ключевым, и мы вынуждены это поддерживать. К-4 мы, скорее всего, с 2024 года выпуск прекратим, снимем с конвейера", - отметил он.

Сейчас "Камаз" выпускает автомобили семейства К-3, К-4 и К-5. В следующем году запланированный годовой объем выпуска моделей последнего составит 6-7 тыс. штук, в 2022 году он увеличится до 15 тыс. единиц, уточнил Когогин.

По итогам 2020 года компания рассчитывает продать 36,7 тыс. грузовиков - 32 тыс. автомобилей на российском рынке, 4,7 тыс. - на экспортном.