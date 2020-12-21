"Камаз" планирует экспортировать электробусы в Европу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Камаз" планирует поставлять электробусы в Европу, необходимую для этого сертификацию автопроизводитель будет готов пройти в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"Сейчас мы занимаемся с Санкт-Петербургским Политехническим университетом разработкой программы универсальной модульной платформы, где мы хотим разработать весь спектр от 9 до 18 метров как автобусов, так и электробусов с новыми подходами, в новом кузове, с лучшими характеристиками. В области электродвижения сейчас хотим мы или нет, но это единственное, на что можно рассчитывать при экспорте в Европу. Мы пока не готовы к сертификации по европейским требованиям, но в следующем году мы доведем конструкцию по всем требованиям и правилам и сможем поставлять", - сказал он.

По словам Когогина, в текущем году "Камаз" выпустил 202 электробуса, а в планах на 2021 год - удвоить их производство. "Эта область бизнеса становится для нас важной. Рассчитываем выйти на выручку более 30 млрд (рублей)", - добавил он.

Кроме того, "Камаз" в марте 2021 года планирует начать пробную сборку электробусов на мощностях московского завода СВАРЗ. "Мы заканчиваем сейчас реконструкцию СВАРЗа. Думаю, к марту у нас строители уйдут, и мы уже начнем первые пробные сборки там осуществлять. Сейчас набор персонала происходит. Мощность мы планируем 450 единиц, на данном этапе больше там не развернешься по той простой причине, что столько "Мосгортранс" мог нам освободить. Они этот парк будут освобождать дальше, и мы, возможно, получаем дальнейшее развитие", - рассказал он.

Когогин также отметил, что производство автобусов на Нефтекамском автозаводе (входит в группу предприятий "Камаза") на сегодняшний момент достигло 1560 штук. С 2024 компания планирует полностью обновить модельный ряд. Так, сейчас проходит испытания новый 18-метровый автобус, спроектирован 9-метровый. "Следующим будет 18-метровый электробус", - подчеркнул гендиректор.