Новый собственник "Массандры" будет арендовать землю у властей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Земля под крупнейшим в России крымским винзаводом "Массандра" осталась в собственности властей республики, и новому акционеру предприятия придется арендовать ее, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Компания "Южный проект", являющаяся структурой банка "Россия", 14 декабря приобрела за 5,327 млрд рублей винзавод "Массандра", став победителем аукциона в электронной форме.

"Несмотря на то, что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю, и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива", - написал Аксенов.

Он отметил, что по договоренности с новым собственником винзавода никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а число работающих увеличится.

Компенсация затрат на новые виноградники

Власти Крыма компенсируют 50% затрат на закладку виноградников и садов новому собственнику "Массандры".

"Правительство республики компенсирует инвестору практически 50% на затраты, связанные с закладкой виноградников и садов на территории Республики Крым. Данная мера оказывается, в первую очередь, при поддержке федерального бюджета", - написал Аксенов.

В ближайшее время ожидается, что собственник представит план развития предприятия, добавил глава Крыма.

О заводе

Винзавод "Массандра" основан более 120 лет назад князем Львом Голицыным. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В его состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

В пресс-службе "Массандры" ТАСС сообщили, что в ближайшие три года на реконструкцию завода, обновление парка сельхозтехники и развитие виноградарства необходимо около 12 млрд рублей инвестиций. В модернизации нуждаются производственные мощности головного предприятия и его филиалов, износ оборудования местами превышает 60%, необходима закупка линеек розлива производительностью 12, а также 9 и 3 тыс. бутылок в час, а также создание логистического склада готовой продукции на 3 млн бутылок; 54% виноградных насаждений входят в возрастную категорию "старше 20 лет", снижается их урожайность. Причем данные инвестиции начнут окупаться через 7-12 лет и более, так как молодые виноградники принесут промышленный урожай только на четвертый-пятый год с момента их создания.