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Резиденты ТОР "Столица Арктики" от Мурманска в 2020 году дали более 1 млрд рублей в бюджет

С учетом этих доходов Мурманская область сможет себе позволить увеличение расходов на дороги и благоустройство

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", которые появились в Мурманской области благодаря льготам в рамках ТОР и АЗРФ, смогли дать дополнительно в бюджет более 1 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

"Эти резиденты дают области, хотел обратить внимание, только дополнительно благодаря тем льготам, которые есть в рамках ТОР, льготам, которые сейчас появились в рамках АЗРФ, только подрядчики на Белокаменке дополнительно благодаря тому, что мы не остановили проект, и он развивается, и все больше и больше людей там работает, дополнительно в текущем году нам дали более 1 млрд налогов в наш бюджет", - сказал Чибис.

Он отметил, что с учетом этих доходов регион сможет себе позволить увеличение расходов на дороги, на благоустройство и увеличение социальных расходов, в том числе расходов на школьное питание.

Глава региона сообщил, что в ТОР "Столица Арктики" одобрен пятый резидент - это компания "Прайм Лайн", которая будет изготавливать плиты для прибрежного стационарного терминала для добычи, хранения и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ). Проект ООО "Прайм Лайн" даст почти полмиллиарда инвестиций для Мурманской области.

На сегодняшний день резидентами ТОР "Столица Арктики" также являются ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Терминал "Ударник" и ООО "Ренейссанс Арктик" с общим объемом инвестиций более 95 млрд рублей. Четвертым резидентом ТОР стало ООО "Морской терминал Тулома" с объемом инвестиций более 12,5 млрд рублей.

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