Второй опытный самолет Ил-114-300 поднимется в воздух в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Параллельно с началом летных испытаний первого опытного образца самолета Ил-114-300 на производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) в Луховицах строится второй опытный самолет, создаваемый по серийным технологиям, который получит обновленный планер. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Как и другие современные самолеты, Ил-114-300 будет производиться с применением технологий бесстапельной сборки. Технология обеспечивает снижение затрат на подготовку производства, высокую точность работ. Корректировка положения агрегатов и составных элементов планера осуществляется при помощи автоматики с точностью до сотой доли миллиметра. В данный момент на стенде автоматизированной сборки завершается стыковка планера самолета. На следующем этапе состоится стыковка хвостового оперения и крыла", - говорится в сообщении.

Второй опытный самолет присоединится к испытаниям в 2021 году.

Ил-114-300 - продукт широкой кооперации предприятий Ростеха: турбовинтовые двигатели созданы в "ОДК-Климов", новейший цифровой пилотажно-навигационный комплект разработан предприятием КРЭТ. Воздушное судно разработано и производится предприятиями ОАК. Разработчик самолета - ОКБ Ильюшина. На "Авиастаре-СП" изготавливают панели фюзеляжа, двери, люки; в Нижнем Новгороде на авиазаводе "Сокол" ведется сборка отсеков фюзеляжа; воронежское предприятие ВАСО отвечает за крыло, хвостовое оперение и мотогондолу, а Луховицкий авиазавод им. П.А. Воронина занимается окончательной сборкой самолета.

Ил-114-300 - это универсальная платформа, которая обеспечивает возможность создания на ее базе семейства самолетов различного назначения - грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации (медицинского, самолета аэрофотосъемки и др.), самолета на лыжно- колесном шасси. Технические характеристики летательного аппарата позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе на неподготовленных грунтовых ВПП.