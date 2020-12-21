"Норникель" инвестировал 2 млрд рублей в систему кондиционирования на руднике на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" запустила уникальную систему кондиционирования воздуха на руднике "Таймырский" на севере Красноярского края. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 2 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в заполярном филиале компании.

Рудник "Таймырский", работающий на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд, считается одним из самых глубоких на Евразийском континенте. Сейчас на руднике реализовывается проект по восполнению сырьевой базы, предполагающий отработку новых залежей руды.

"Руководство "Норникеля" пошло на беспрецедентный в российской практике шаг и инвестировало более двух миллиардов рублей на строительство уникальной системы кондиционирования шахтного воздуха. Аналогичные технологии прошли обкатку и хорошо зарекомендовали себя на горных предприятиях Германии, Чехии, Польши и Китая", - сообщили в компании.

Новая система позволяет создать благоприятный климат в горных выработках протяженностью более 20 километров. Охлаждение проводится с помощью специальной системы с замкнутым контуром с суммарной потребляемой энергомощностью в 6 МВт. Длина трубопроводной сети превышает 15 километров, также в систему включены три холодильных машины, одна из которых находится в резерве. Управления системой ведется с помощью специального IT-комплекса разработанного для рудника.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.