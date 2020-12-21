Мишустин поручил до 1 марта предложить мере по совершенствованию оплаты труда педагогов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение до 1 марта предложить мере по совершенствованию оплаты труда педагогов с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума. Соответствующее поручение вошло в список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

"Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.