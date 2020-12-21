Чернышенко рекомендовал регионам обсудить с операторами такси бесплатную перевозку врачей

"С сегодняшнего дня в ряде регионов страны участковые врачи смогут бесплатно пользоваться такси. Минцифры совместно с крупнейшими операторами в короткий срок разработали алгоритмы, чтобы облегчить работу медикам в наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения субъектах, мы благодарны нашим партнерам за оперативный отклик. Это очень правильное и своевременное решение. Надеемся, что такая помощь будет ощутимой, особенно в новогодние каникулы. Считаем важным коллегам губернаторам организовать такую работу с местными операторами такси для создания комфортных условий врачам и повышения их мобильности, что безусловно дает им возможность помочь и спасти больше пациентов", - сказал он в беседе с ТАСС.

В середине декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на первом социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия", сообщил, что "Яндекс.Такси" (в 26 регионах) и "Ситимобил" (в 12 регионах) будут предоставлять такси врачам бесплатно до 31 января.

18 ноября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Путин тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц. Также вице-премьер пообещал отдельно проработать вопрос интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) перевозок врачей, после этого задача по выработке механизма предоставления компенсации операторам перевозчиков была поставлена Минцифре РФ.

Данные агрегаторов

Ранее стало известно, что Mail.ru Group и "Сбер" запускают на базе "Ситимобила" единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах, на это выделят 145 млн рублей. Для организации такси для медицинских работников "Ситимобил" подключит 800 автомобилей партнеров. Средства пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции.

К проекту подключатся водители партнеров "Ситимобила", которые захотят в нем участвовать. Их обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Также водителей поддержат в случае заболевания или вынужденного карантина: для этого компании выделили специальный фонд. Специальные автопарки появятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Обслуживать перевозки медицинских работников будут от 30 до 150 машин в каждом городе.

В свою очередь в "Яндекс.Такси" сообщили ТАСС, что компания будет бесплатно возить врачей в 23 городах. В рамках сотрудничества с Минцифры РФ "Яндекс.Такси" обеспечит за свой счет развоз медиков, которые будут выезжать на вызовы пациентов, у которых нет симптомов коронавируса или подтвержденного диагноза. "Сегодня стартовал первый этап проекта, который охватывает 8 городов: Элиста, Астрахань, Пенза, Владимир, Томск, Майкоп, Черкесск, Ижевск. Бесплатные поездки для врачей будут доступны до 31 января 2021 года, затем подключатся и остальные 15 городов", - сообщили в компании.

В развозе будут принимать участие только парковые водители крупнейших партнеров сервиса городов, участие в развозе медиков для парковых водителей добровольное. "Яндекс.Такси" также за свой счет будет обеспечивать партнерские таксопарки необходимым количеством средств индивидуальной защиты.