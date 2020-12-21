В ГД сообщили, что закон о блокировке ЦБ мошеннических сайтов планируется принять в январе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Закон о блокировке ЦБ РФ мошеннических сайтов нелегитимных кредитных организаций и финансовых пирамид может быть принят в январе 2021 года, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"У нас, к сожалению, застрял законопроект о блокировке сайтов, фишинговых и нелегитимных кредитных организаций, финансовых пирамид и т. д. Но последние согласования мы прошли при работе с силовыми структурами, я надеюсь, что в январе соответсвующий закон уже будет принят", - отметил он.

Аксаков напомнил, что по обеспечению кибербезопасности уже приняты довольно серьезные законы, касающиеся критической информационной инфраструктуры, и сейчас начинается стадия реализации этих законов.

"Многие вещи в силу того, что нет в России просто некоторых программных продуктов, "железо" не производим, они (принятые законы - прим. ТАСС) будут поэтапно реализовываться. Программная работа с этим есть и дорожная карта прописана. Что касается законодательных решений, я думаю, мы будем идти по пути ужесточения наказания тех, кто осуществляет кибератаки, чтобы привлекать к ответственности лиц, в том числе к уголовной", - отметил депутат.

Члены Совфеда и депутаты Госдумы внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид в декабре 2018 года. Он был принят в первом чтении 24 января 2019 года, после чего без движения лежал в Госдуме. Авторы законопроекта предложили наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты, вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.