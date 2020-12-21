Только 30% предпринимателей в Удмуртии перешли с ЕНВД на другой налоговый режим

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Только 30% предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в Удмуртии, выбрали другой специальный налоговый режим, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти руководитель управления ФНС России по региону Юрий Горюнов.

"Пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех, что с 1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 1 января 2021 года с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически сняты с учета в качестве плательщика ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения. На территории республики должны определиться с выбором более 9 тыс. плательщиков режима ЕНВД, из них перешли на другие режимы около 3 тыс. налогоплательщиков, то есть 30%", - сказал Горюнов.

Он отметил, что бизнесмены могут выбрать для себя упрощенную или патентную системы налогообложения, единый сельхозналог, либо налог на профессиональный доход.

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал первого вице-премьера региона Константина Сунцова и глав муниципальных образований в ближайшие дни усилить информирование бизнеса о необходимости выбора нового налогового режима. "Константину Сунцову передайте - в ближайшие три дня [организовать] максимальную кампанию по информированию предпринимателей. Что произойдет? Вот эти 6 тыс. предпринимателей, которые на ЕНВД, перейдут на общую систему налогообложения - это огромная разница. Поэтому, главы муниципальных районов и городов, провести эфиры, активное информирование в своих социальных сетях, в районных газетах", - сказал Бречалов.

Единый налог на вмененный доход не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Этот режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является взвешенным, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.