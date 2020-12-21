РЖД в 2021 году введут скидки на перевозки черных металлов, контейнеров, овощей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. РЖД в 2021 году понизят тарифы на перевозки черных металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции по ряду направлений. Об этом говорится в сообщении компании.

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года будет действовать скидка в 50% на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию через погранпереход Беюк-Кясик - Гардабани, скидка в 50% - на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности железнодорожных администраций эти стран.

Кроме того, на весь 2021 год вводится скидка в 14,8% на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станций московского узла (Ховрино и Электроугли) в Екатеринбург (на станции Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-Сортировочный и Шарташ) при условии загрузки поезда не менее 100 TEU (аналог 20-футового контейнера), в том числе не менее 50 TEU - груженых. Грузоотправители получат скидки в размере от 7,7% до 16,2% на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станции Кунцево II (г. Москва) на станцию Екатеринбург-Товарный в зависимости от объемов загрузки поезда.

Скидка в 48% будет действовать на перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах с/на станции Санкт-Петербургского железнодорожного узла (Автово, Дача Долгорукова, Заневский Пост, Купчинская, Лигово, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Балтийский, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары, а также с/на станции Бронка, Ижоры, Лужская, Парнас, Усть-Луга).

Скидка в 20,4% - на экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-китайской пограничной передаточной станции Забайкальск (на экспорт), а также российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов Достык (Казахстан) - Алашанькоу (Китай) и Алтынколь (Казахстан) - Хоргос (Китай).

Скидка в 6,3% будет действовать на перевозки груженых контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, а также на контрейлерные перевозки грузов в автопоездах, прицепах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах, следующих в составе контейнерных поездов на специализированных платформах на расстояние перевозки до 2 тыс. км включительно.

Кроме того, в период с 1 июля 2021 года по 31 октября 2021 года будет действовать скидка в 41% на внутрироссийские перевозки плодоовощной продукции в крытых вагонах со станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской, Свердловской железных дорог на расстояние до 3 тыс. км.